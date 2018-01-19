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Пенсионер в Речице едва не погиб, решив самостоятельно заменить автоматический выключатель на этажном щитке

  • 19 января 2018, 16:55
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Мастеровитый мужчина решил воспользоваться кофеваркой, чтобы выпить кофе. Его затея не удалась — в квартире не было электричества. Решив не дожидаться электрика, пенсионер решил самостоятельно отремонтировать автоматический выключатель на этаже, что чуть не обернулось трагедией.

Мужчина связался с диспетчером, который сообщил ему, что ведутся работы на линии. Пенсионер не привык сидеть без дела, взяв инструменты, он отправился на лестничную площадку.

Мужчина смог заменить выключатель, но из-за неудобного положения электродетали ему пришлось подключать провода на ощупь, пишет «Дняпровец». Это и сыграло злую шутку с пенсионером — от внезапного удара электрическим токомон потерял сознание.

По счастью, на шум вышел сосед, который вызвал скорую и проводил реанимационные мероприятия до ее приезда. Это и спасло пожилого мужчину от гибели.


gomel.today
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Места: Речица (1174)

Метки: Происшествия (11540), Область (5022)

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