Пенсионер в Речице едва не погиб, решив самостоятельно заменить автоматический выключатель на этажном щитке

Мастеровитый мужчина решил воспользоваться кофеваркой, чтобы выпить кофе. Его затея не удалась — в квартире не было электричества. Решив не дожидаться электрика, пенсионер решил самостоятельно отремонтировать автоматический выключатель на этаже, что чуть не обернулось трагедией.

Мужчина связался с диспетчером, который сообщил ему, что ведутся работы на линии. Пенсионер не привык сидеть без дела, взяв инструменты, он отправился на лестничную площадку.

Мужчина смог заменить выключатель, но из-за неудобного положения электродетали ему пришлось подключать провода на ощупь, пишет «Дняпровец». Это и сыграло злую шутку с пенсионером — от внезапного удара электрическим токомон потерял сознание.

По счастью, на шум вышел сосед, который вызвал скорую и проводил реанимационные мероприятия до ее приезда. Это и спасло пожилого мужчину от гибели.