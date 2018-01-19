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Житель Речицкого района воровал, пока все отмечали Новый год

  • 19 января 2018, 13:41
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В то время, как все продолжали праздновать наступление нового года, в ночь с 1 на 2 января 2018 года, гражданин М. решил совершить кражу.

При помощи принесенного с собой металлического лома из сарая, расположенного во дворе одного из домовладений Речицкого района, преступник похитил два передних моста автомашины, а из находившейся во дворе дома автомашины — аккумуляторную батарею. Все, по-хозяйски, было перенесено в укромное место, а оттуда перевезено на детской коляске во двор своего дома. Утром следующего дня М. продал похищенное односельчанину, у которого запасные части автомашины и были обнаружены и изъяты.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.


Дняпровец
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Места: Речица (1174)

Метки: Криминал (9202), Область (5022)

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