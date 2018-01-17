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В аварии под Речицей погибли чиновники Гомельского облисполкома

  • 17 января 2018, 23:05
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Стало известно, кто находился в попавшем сегодня в страшное ДТП в Речицком районе автомобиле.

Как стало известно AUTO.TUT.BY, в Skoda Superb из Калинковичей в Гомель возвращались сотрудники Гомельского областного территориального фонда «Гомельоблимущество». В командировке их сопровождал 48-летний водитель облисполкома. Все трое погибли на месте ДТП.

17 января в 14.00 на 137-м километре трассы граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом.

В результате ДТП 48-летний водитель легковушки, его 49-летний пассажир и 52-летняя пассажирка (все жители Гомеля) от полученных травм скончались на месте происшествия.


Наша Ніва
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Места: Речица (1172), Гомель (21312)

Метки: Авто (4844), Происшествия (11529), Область (5014)

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