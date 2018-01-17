В аварии под Речицей погибли чиновники Гомельского облисполкома
- 17 января 2018, 23:05
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Места: Речица (1172), Гомель (21312)
Метки: Авто (4844), Происшествия (11529), Область (5014)
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В аварии под Речицей погибли чиновники Гомельского облисполкома
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