В аварии под Речицей погибли чиновники Гомельского облисполкома

Стало известно, кто находился в попавшем сегодня в страшное ДТП в Речицком районе автомобиле.

Как стало известно AUTO.TUT.BY, в Skoda Superb из Калинковичей в Гомель возвращались сотрудники Гомельского областного территориального фонда «Гомельоблимущество». В командировке их сопровождал 48-летний водитель облисполкома. Все трое погибли на месте ДТП.

17 января в 14.00 на 137-м километре трассы граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин водитель Skoda выехал на полосу встречного движения и столкнулся с МАЗом.

В результате ДТП 48-летний водитель легковушки, его 49-летний пассажир и 52-летняя пассажирка (все жители Гомеля) от полученных травм скончались на месте происшествия.