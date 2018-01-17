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Фотофакт: в Речицком районе столкнулись грузовик и легковушка, погибли три человека

  • 17 января 2018, 17:50
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В Речицком районе столкнулись грузовик и легковушка, в аварии погибли женщина и двое мужчин, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк.

Сообщение о ДТП поступило сегодня в 14.10. На трассе граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин столкнулись автомобиль «Шкода» и МАЗ, за рулем которого находился водитель 1985 года рождения.

В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки погибли.

По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.



Фото – ОГАИ Речицкого РОВД, БелТА
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