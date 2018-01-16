Под Речицей дизель врезался в трубу, лежавшую на рельсах, движение было остановлено на 49 минут

Инцидент произошел в дневное время. Дизель сообщения Хойники — Василевичи приближался к Василевичам.

Машинист заметил на рельсах темный вытянутый предмет, предпринял экстренное торможение. Однако из-за короткого тормозного пути избежать столкновения с металлической трубой, именно она, как оказалось, лежала на рельсах, не удалось. Более того, труба повредила одну из деталей внизу. Ее ремонт и дальнейший осмотр локомотива на предмет других возможных повреждений заняли 49 мин. В дизеле никто не пострадал.

— По факту нарушения Правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте, проводится проверка, — сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич, — с установлением лица, который это допустил, его ждет административная ответственность, денежный штраф до 10 базовых величин.

Можно предположить, что труба упала на рельсы в момент транспортировки металла через железную дорогу, создалась реальная угроза безопасности движения.