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Под Речицей дизель врезался в трубу, лежавшую на рельсах, движение было остановлено на 49 минут

  • 16 января 2018, 12:43
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Инцидент произошел в дневное время. Дизель сообщения Хойники — Василевичи приближался к Василевичам.

Машинист заметил на рельсах темный вытянутый предмет, предпринял экстренное торможение. Однако из-за короткого тормозного пути избежать столкновения с металлической трубой, именно она, как оказалось, лежала на рельсах, не удалось. Более того, труба повредила одну из деталей внизу. Ее ремонт и дальнейший осмотр локомотива на предмет других возможных повреждений заняли 49 мин. В дизеле никто не пострадал.

— По факту нарушения Правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте, проводится проверка, — сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич, — с установлением лица, который это допустил, его ждет административная ответственность, денежный штраф до 10 базовых величин.

Можно предположить, что труба упала на рельсы в момент транспортировки металла через железную дорогу, создалась реальная угроза безопасности движения.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Речица (1170)

Метки: Происшествия (11514), Область (5007)

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