В первый день нового года речичанин металлической трубой проломил голову 35-летнему мужчине

В половине десятого вечера 1 января в РОВД поступило сообщение о том, что в одном из домов в Речице совершено убийство. Сотрудники милиции выехали на место и обнаружили, что жертва, а именно 35-летний местный житель, пусть и не находится в здравии, тем не менее всё-таки жив.

Согласно оперативной информации, как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, 35-летний мужчина заглянул в гости к 67-летней речичанке, где в компании они принялись за спиртное. Однако, 39-летнему сыну пенсионерки гость оказался не по душе: как выяснилось, ранее он неоднократно предупреждал того не приходить в дом матери. Вместе с товарищем сын хозяйки, будучи уже навеселе, пригласил 35-летнего речичанина выйти во двор. Там в ходе ссоры он два раза ударил его металлической трубой по голове. Испугавшийся товарищ агрессора побежал к соседям и вызвал оттуда милицию. По его словам, об убийстве он решил сообщить, чтобы правоохранители приехали быстрее.

В результате пострадавший доставлен в травматологическое отделение Речицкой ЦРБ с открытой черепно-мозговой травмой с переломом лобной кости, кровоизлиянием, двумя ушибленными ранами и кровоподтеком орбиты левого глаза. Данные телесные повреждения относятся к категории тяжких и опасных для жизни. Подозреваемый задержан.