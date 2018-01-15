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Фотофакт: под Речицей автомобиль съехал с трассы и разбился о дерево

  • 15 января 2018, 11:19
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Как рассказал Александр Кулешов, инспектор ДПС отдела ГАИ Речицкого РОВД в субботу, 13 января, в 21.15 водитель автомобиля «Мерседес» ехал со стороны города Речица в направлении Гомеля.

На 93 километре автодороги Гомель — Кобрин мужчина не справился с управлением, съехал в правый кювет и врезался в дерево. В результате аварии водитель с различными повреждениями госпитализирован в районную больницу. По всем фактам проводится проверка.



Фото: ОГАИ Речицкого РОВД, Dneprovec.by
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