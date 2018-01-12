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Под Речицей пьяный мужчина угнал Mercedes и попал в ДТП

  • 12 января 2018, 18:14
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Как стало известно по оперативной информации, вечером в первый день года 28-летний житель Горошкова после совместного распития алкоголя в компании в одном из домов в Бронном угнал «Мерседес», стоящий во дворе.

Рванув кататься по Речице, около девяти вечера он совершил ДТП на пересечении Советской и Чапаева и погнал дальше. Однако водитель пострадавшего в ДТП авто, видя, что виновник аварии не собирается останавливаться, поехал за ним. Подоспевшие сотрудники Речицкого отдела Департамента охраны задержали «гонщика» на улице Трифонова. Автомобиль с механическими повреждениями был помещен на штрафстоянку.

Как рассказал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, парень задержан, ранее он уже был судим за угон.


Марина Атаманчук, Дняпровец
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Места: Речица (1168)

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