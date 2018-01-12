Под Речицей пьяный мужчина угнал Mercedes и попал в ДТП
- 12 января 2018, 18:14
- 477
- 0
Марина Атаманчук, Дняпровец
ГАИ получит доступ к базам «Белтехосмотра»? Штрафы за отсутствие техосмотра будут начисляться автоматически
Видеофакт: в Гомельском цирке с высоты упала акробатка, девушка в больнице
На стадионе одной из гимназий Гомеля обнаружено тело подростка
«От страха описялись». В Хойниках милиция избила родителей на глазах детей
Около 150 гомельчан собрались, чтобы задать вопросы сотрудникам прокуратуры о смертельном ДТП возле «Универмага», а те не пришли
Самое обсуждаемое
«От страха описялись». В Хойниках милиция избила родителей на глазах детей
ГАИ получит доступ к базам «Белтехосмотра»? Штрафы за отсутствие техосмотра будут начисляться автоматически
В Гомеле Opel Zafira на закруглении дороги вылетел в столб
Около 150 гомельчан собрались, чтобы задать вопросы сотрудникам прокуратуры о смертельном ДТП возле «Универмага», а те не пришли
Белорусские туристы приехали в Украину с георгиевской лентой на авто. Их судили и дали максимальный штраф
Видеофакт: в Гомельском цирке с высоты упала акробатка, девушка в больнице
«Газы с неприятным запахом не вредят здоровью». Концерн «Беллесбумпром» проверил свое дочернее предприятие в Светлогорске и не обнаружил вредных выбросов