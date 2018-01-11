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Фотофакт: в Речице на стройплощадке перевернулся автокран

  • 11 января 2018, 13:11
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Во вторник, 9 января, на стройплощадке одного из новых микрорайонов Речицы перевернулся автокран.

Об инциденте сообщили в группе «Светлогорский Автоканал». По словам очевидцев, провалилось опорная лапа, а произойти это могло по двум причинам: либо работник не правильно рассчитал массу груза, либо помешала глина на стройплощадке.

— Там люди в глине по колено ходят, а точнее плавают, что тут про машины говорить, — утверждают жители города.





gomel.today
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Места: Речица (1167)

Метки: Авто (4815), Область (4988)

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