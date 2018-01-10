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Фотофакт: под Речицей БМВ сбросил в кювет Ниссан, спасателям пришлось заливать авто пеной

  • 10 января 2018, 09:40
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В минувшую субботу в Речицком районе BMW X5 «догнал» Nissan Primera. Столкновение оказалось нешуточным: японская легковушка съехала в кювет и перевернулась.

ДТП произошло на 101 км трассы Гомель — Кобрин в 700 метрах от деревни Горошков. Водитель BMW, направляясь в сторону Гомеля, хотел обогнать автомобиль. Однако сделать это так и не удалось: обгон привел к столкновению, а Nissan вылетел в кювет и перевернулся.


— В целях предотвращения возгорания легковоспламеняющихся жидкостей спасателями с помощью ствола со специальной насадкой в аварийном автомобиле была создана пенная подушка, — сообщили в МЧС Речицкого района порталу «Дняпровец».

Пострадавших нет.





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