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Речицкому колхозу «Советская Белоруссия» отдали 41 гектар радиационно опасных земель

  • 09 января 2018, 18:43
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Постановлением правительства от 8 января земельные наделы радиационно опасных земель отчуждения в Буда-Кошелевском, Речицком и Кормянском районах Гомельщины переквалифицированы в радиационно опасные земли ограниченного хозяйственного использования, сообщает БелТА.

К примеру, колхоз «Советская Белоруссия» получит в пользование 41,23 гектара таких земель, а общая площадь возвращенных в сельскохозяйственный оборот радиационно опасных земель в трёх районах составит 1534 гектара.

Буда-Кошелевский, Кормянский и Речицкий райисполкомы должны в месячный срок самостоятельно определить границы этих участков и осуществить их передачу в дальнейшее пользование, а также внести необходимые изменения в земельно-кадастровую документацию.


Наша Нiва
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