В Речице в парке обнаружили емкость с ртутью

  • 03 января 2018, 10:14
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В Речице в парке Победы обнаружили емкость с ртутью, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение об обнаружении емкости с ртутью поступило в центр оперативного управления Речицкого подразделения МЧС 2 января в 10.32. «Когда к месту вызова прибыло подразделение службы химической и радиационной защиты спасателей, было установлено, что в парке Победы во время уборки территории дворник обнаружила пластиковую емкость с металлом. Емкость была герметично закрыта. Демеркуризационные мероприятия не проводились», — прокомментировала Мария Клезович.

Опасная находка изъята для дальнейшей утилизации. Общая масса ртути составила 3,3 кг.

Как сообщалось, 18 декабря в этом же парке райцентра было разлито 250 г ртути.


БелТА
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Места: Речица (1162)

Метки: Происшествия (11420)

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