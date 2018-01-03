В Речице в парке обнаружили емкость с ртутью

В Речице в парке Победы обнаружили емкость с ртутью, сообщила корреспонденту БелТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Сообщение об обнаружении емкости с ртутью поступило в центр оперативного управления Речицкого подразделения МЧС 2 января в 10.32. «Когда к месту вызова прибыло подразделение службы химической и радиационной защиты спасателей, было установлено, что в парке Победы во время уборки территории дворник обнаружила пластиковую емкость с металлом. Емкость была герметично закрыта. Демеркуризационные мероприятия не проводились», — прокомментировала Мария Клезович.

Опасная находка изъята для дальнейшей утилизации. Общая масса ртути составила 3,3 кг.

Как сообщалось, 18 декабря в этом же парке райцентра было разлито 250 г ртути.