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В Речице пьяный мужчина напал на мать с дочерью

  • 29 декабря 2017, 10:47
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В минувшую субботу, 23 декабря, 47-летний мужчина, предварительно приняв на грудь, не смог пройти мимо двух женщин. Однако речичанин повел себя отнюдь не по-джентльменски, чем и заработал уголовное дело.

Мужчина ударил ногой в спину 43-летнюю женщину, а ее 23-летнюю дочь схватил за куртку, сообщает «Дняпровец». 

На данном этапе неизвестно, были ли ранее знакомы герои истории и чем вызвана внезапная агрессия. Подозреваемый задержан.


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Места: Речица (1160)

Метки: Криминал (9105), Область (4941)

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