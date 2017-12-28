Под Речицей водитель Renault при обгоне не успел вернуться в свою полосу, пассажир в реанимации — фото

Очевидцы сообщают о серьезной аварии между Речицей и Лоевом сегодня утром. Столкнулись Renault Megane Scenic и легковушка, в результате ДТП грузовик опрокинулся. В ДТП, как выясняется, серьезные травмы получил один человек.

Как рассказали abw.by в ГАИ Гомельской области, 32-летний водитель Renault Megane Scenic, двигаясь по автодороге Речица — Лоев со стороны Речицы, при обгоне не успел перестроиться в свою полосу и на «встречке» совершил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ-3309, которым управлял водитель 1959 г.р. От удара грузовик опрокинулся. Как сообщили в ГАИ, кроме водителя в кабине грузовика находился пассажир, оба они не пострадали.

«В Renault ехали три человека, серьезные травмы получил 30-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье, он был доставлен в реанимацию», — рассказали в ГАИ.



















