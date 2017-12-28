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Под Речицей открыты два месторождения нефти

  • 28 декабря 2017, 13:04
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В Беларуси открыты два месторождения нефти — Восточно-Макановичское и Западно-Гировское, сообщили БелТА в пресс-службе РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

Оба месторождения расположены в Речицком районе. В частности, на Восточно-Макановичском месторождении нефть была найдена на глубине 4,2 тыс. м в результате бурения поисково-разведочной скважины. При испытании в открытом стволе получен приток дебитом более 10 куб.м в сутки (8,7 т). По предварительным подсчетам геологические запасы на месторождении оцениваются в 876 тыс. т, извлекаемые — в 389 тыс. т.

Сейчас на месторождении ведутся работы по обустройству скважины, в январе начнется ее эксплуатация. По результатам освоения и проведения комплекса гидродинамических исследований структура месторождения будет детализирована, определен потенциал добычи и намечена дальнейшая сетка эксплуатационного бурения на месторождении.

Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени. В 2018 году здесь запланирована масштабная 3D-сейсморазведка в объеме 353 кв.км. По оценке геологов «Белоруснефти», на этой площади может быть сосредоточено от 6 млн до 8 млн т углеводородов, которые относятся к Омельковщинской, Макановичской и Ново-Котельниковской структурам.


БелТА
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