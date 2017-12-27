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Фотофакт: в деревне под Речицей горел гараж с машиной внутри

  • 27 декабря 2017, 15:28
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Сообщение о пожаре в гараже, расположенном в деревне Козье, речицким спасателям поступило 26 декабря в 15.00.

По прибытии подразделений МЧС к месту вызова было установлено, что горит кровля кирпичного гаража. Горит и находившийся в нем автомобиль «Форд Мондео» 1995 года выпуска.


В результате пожара повреждена кровля гаража, от автомобиля остался лишь обгоревший кузов. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования при проведении ремонтных работ.





Валерий Пожарных, Дняпровец
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