Фотофакт: в деревне под Речицей горел гараж с машиной внутри

Сообщение о пожаре в гараже, расположенном в деревне Козье, речицким спасателям поступило 26 декабря в 15.00.

По прибытии подразделений МЧС к месту вызова было установлено, что горит кровля кирпичного гаража. Горит и находившийся в нем автомобиль «Форд Мондео» 1995 года выпуска.





В результате пожара повреждена кровля гаража, от автомобиля остался лишь обгоревший кузов. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования при проведении ремонтных работ.











