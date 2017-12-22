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За ночь в Речице неизвестный порезал шины четырех автомобилей

  • 22 декабря 2017, 21:32
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Согласно оперативной информации, в ночь с 15 на 16 декабря неустановленный преступник повредил шины Peugeot 305, ВАЗ 2121 и Audi A6, находящихся возле домов по переулку Кирова, и Mazda 626, припаркованной на неохраняемой стоянке по Садовой.

Все автомобили, кроме Audi A6, не были оборудованы сигнализацией.


dneprovec.by
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Места: Речица (1155)

Метки: Авто (4754), Происшествия (11355)

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