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Под Речицей гаишники вытащили из кювета грузовик — фотофакт

  • 20 декабря 2017, 09:40
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Представители ГАИ отмечают, что продолжающиеся обильные снежные осадки приводят к множеству проблем на дорогах, и занос в кювет — одна из таких проблем.

Например, на автодороге М-10 в Речицком районе водитель грузового автомобиля «МАЗ» не справился с управлением и допустил занос грузовика в кювет, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


Сотрудники ГАИ вытащили грузовик при помощи техники, которую мобилизовали в ближайшем АПК.


gomel.today
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Места: Речица (1153)

Метки: Происшествия (11334), Авто (4739), Область (4914)

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