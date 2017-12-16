Мир техники 01/12 - 31/11:
ТРИВИЖН 11/12 - 24/12:

Под Речицей женщину, которая внезапно выбежала из-за автобуса на остановке, насмерть сбил «Ауди»

  • 16 декабря 2017, 11:48
  • 2375
  • 0



15 декабря в 19.05 недалеко от поворота на Заспу была сбита женщина 1962 года рождения.

Как рассказали в Госавтоинспекции водитель автомобиля «Ауди А4» ехал из Лоева в Речицу. Около поворота на Заспу он совершил наезд на женщину, которая внезапно выбежала на дорогу из-за стоящего на остановке автобуса. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Известно, что пострадавшая жительница деревни Заспа. По всем фактам аварии проводится проверка.


Dneprovec.by
СТО 16/12 - 17/12:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1150)

Метки: Авто (4725), Происшествия (11308)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 15/12 - 17/12:

Самое читаемое