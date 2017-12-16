Под Речицей женщину, которая внезапно выбежала из-за автобуса на остановке, насмерть сбил «Ауди»
- 16 декабря 2017, 11:48
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Места: Речица (1150)
Метки: Авто (4725), Происшествия (11308)
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