Под Речицей женщину, которая внезапно выбежала из-за автобуса на остановке, насмерть сбил «Ауди»

15 декабря в 19.05 недалеко от поворота на Заспу была сбита женщина 1962 года рождения.

Как рассказали в Госавтоинспекции водитель автомобиля «Ауди А4» ехал из Лоева в Речицу. Около поворота на Заспу он совершил наезд на женщину, которая внезапно выбежала на дорогу из-за стоящего на остановке автобуса. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП. Известно, что пострадавшая жительница деревни Заспа. По всем фактам аварии проводится проверка.