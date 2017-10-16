Фотофакт: речичанин оставил авто у соседнего дома, а утром обнаружил записку с угрозой

Сегодня утром речичанин, подойдя к своему автомобилю, обнаружил записку «Еще раз оставишь здесь машину, колеса будут пробиты».





Как рассказал водитель Nissan сообществу «Речица Автопомощь», иногда он паркует автомобиль у соседнего дома, так как не всегда есть свободные места у его подъезда.

Автолюбители поддержали водителя и дали несколько советов: «Положи под стекло разрешение на охотничье ружье» или «Оставьте ответ "Будьте терпимее", заранее приготовившись к худшему». Но большинство все же сходится во мнении, что мужчине нужно намеренно оставить на том же месте автомобиль и написать заявление в милицию.



