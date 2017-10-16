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Фотофакт: речичанин оставил авто у соседнего дома, а утром обнаружил записку с угрозой

  • 16 октября 2017, 14:09
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Сегодня утром речичанин, подойдя к своему автомобилю, обнаружил записку «Еще раз оставишь здесь машину, колеса будут пробиты».


Как рассказал водитель Nissan сообществу «Речица Автопомощь», иногда он паркует автомобиль у соседнего дома, так как не всегда есть свободные места у его подъезда.

Автолюбители поддержали водителя и дали несколько советов: «Положи под стекло разрешение на охотничье ружье» или «Оставьте ответ "Будьте терпимее", заранее приготовившись к худшему». Но большинство все же сходится во мнении, что мужчине нужно намеренно оставить на том же месте автомобиль и написать заявление в милицию.



gomel.today
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Места: Речица (1103)

Метки: Авто (4504), Область (4636)

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