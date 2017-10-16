В Речицком районе мужчина спас односельчанку, вынеся из ее горящего дома полный газовый баллон

Вечером 5 октября заместитель начальника одного из цехов Речицкого метизного завода Олег Янкович (на снимке) после работы ехал в автобусе 3-го маршрута к себе домой в Озерщину. Проезжая по родной деревне, увидел, что из-под кровли одного из домов струится дым.

На ближайшей остановке, выскочив из автобуса, Олег Александрович тут же с мобильного набрал 101. Рассказав диспетчеру о пожаре, бросился к горящему дому. Рванув на себя входную дверь, столкнулся с хозяйкой.

— Там, в коридоре, газовый баллон, только вчера поменяли! — крикнула женщина и опрометью бросилась на улицу.

Густой дым выедал глаза. Присев на корточки (внизу дыма было поменьше), Олег Александрович увидел очертания стола, а рядом с ним — газовый баллон. Набрав в легкие воздуха и достав из сумки фонарик, начал искать на столе что-нибудь острое, чтобы перерезать шланг подачи газа. Под руки попались ножницы. Не самое лучшее, но хоть что-то. Какое-то время ушло на то, чтобы перерезать шланг. Интересуюсь:

— Сколько минут?

— Не знаю, но казалось, что целая вечность!

Взвалив баллон на плечо, одной рукой придерживая его, а другой нащупывая стену коридора, ведущую к спасительному выходу, отчаянно кашляя, с глазами, из-за дыма полными слез, мужчина стал выбираться из дома. Передав газовый баллон подоспевшим спасателям, отдышавшись и приведя себя в порядок, отправился домой.

— Вы полезли в задымленный дом, зная, что в любой момент газовый баллон может взорваться. А не было мысли дождаться спасателей, ведь это их работа?

— Нет, не было! Такой уж я человек неравнодушный, мимо чужой беды пройти не могу.