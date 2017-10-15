В Речице двух мужчин, которые копали яму под фундамент, засыпало песком. Откапывали их 17 спасателей
- 15 октября 2017, 15:34
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Места: Речица (1101)
Метки: Происшествия (10961), Область (4629)
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