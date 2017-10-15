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В Речице двух мужчин, которые копали яму под фундамент, засыпало песком. Откапывали их 17 спасателей

  • 15 октября 2017, 15:34
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В Речице поздним вечером 14 октября двое мужчин во дворе частного дома копали яму глубиной 2 метра под фундамент. Стены траншеи укреплены не были, поэтому грунт осыпался, и люди оказались по грудь в песке.

В 23.32 на место происшествия прибыло 6 машин и 17 спасателей. В течение десяти минут работники МЧС при помощи спасательных веревок и носилок подняли на поверхность двух мужчин.


21-летнего молодого человека госпитализировали в больницу, предварительный диагноз — «перелом седалищной кости справа».

37-летний мужчина почти не пострадал: для осмотра он был доставлен в медучреждение, но от госпитализации отказался.



gomel.today
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Места: Речица (1101)

Метки: Происшествия (10961), Область (4629)

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