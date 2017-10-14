Самая большая в Беларуси солнечная электростанция открыта возле Речицы

Самая большая в Беларуси фотоэлектрическая станция (солнечная электростанция) мощностью 55 МВт открыта недалеко от Речицы, сообщили БелТА в пресс-службе Национальной академии наук.

Станция построена по заказу ПО «Белоруснефть» в Речицком районе на общей площади около 115 га. Здесь установлено почти 218 тыс. солнечных панелей. Поставщиком оборудования выступила словенская компания, которая производит фотоэлектрические модули премиум-класса, а также монтажные системы.

До этого самой мощной фотоэлектрической станцией считался комплекс, построенный недалеко от Брагина. Его номинальная мощность достигает 18,48 МВт.

Работы выполнялись при научной поддержке Института энергетики НАН Беларуси. Как отметил директор института Антон Бринь, академические специалисты провели энергообследование, разработали укрупненное технико-экономическое обоснование внедрения электростанции (изначально планировалось строительство станции меньшей мощности).

До недавнего времени в Беларуси работало всего три десятка солнечных станций общей мощностью всего 41 МВт. Согласно государственной программе «Энергосбережение» к 2020 году в Беларуси планируется строительство солнечных электростанций суммарной мощностью не менее 250 МВт.