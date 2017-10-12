«Пойдем, покажу, как хорошо у меня свет горит...» За изнасилование суд приговорил речичанина к трем с половиной годам тюрьмы

В конце августа суд Речицкого района рассмотрел уголовное дело по статье «Изнасилование». Вечером 27 апреля мужчина, воспользовавшись алкогольным опьянением девушки, завлёк её в безлюдное, неосвещаемое место — двор строящегося дома — и вступил с ней в половую связь.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину признал частично и рассказал, что в тот вечер на ул. Тимирязева встретил наглядно знакомую девушку по имени Алеся. По внешнему виду она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина заговорил с ней, и они вместе шли по улице. До этой встречи они с потерпевшей были знакомы: она проживает по соседству с его родителями. По дороге обвиняемый рассказал потерпевшей, что знаком с её мужем, который делал проводку в его доме. После этого обвиняемый предложил пойти к нему домой, чтобы посмотреть, как хорошо у него теперь горит свет.

Потерпевшая согласилась, они зашли во двор чужого строящегося дома, где мужчина попытался обнять даму, но она его оттолкнула. Затем женщина потеряла равновесие и упала, он поднял её, посадил на крыльцо, снял с неё джинсы и совершил с ней половой акт. По словам обвиняемого, потерпевшая не сопротивлялась и не кричала. После произошедшего они молча встали, оделись и разошлись по домам. По словам обвиняемого, он не понимает, почему потерпевшая обратилась в милицию.

Женщина также дала свои показания в зале суда. Она пояснила, что в тот вечер она возвращалась домой из гостей, была подшофе. На улице встретила мужчину, который сказал, что знает её мужа, назвал его по имени. Этот факт расположил её к обвиняемому, она не ожидала противоправных действий с его стороны. Когда мужчина предложил пойти к нему домой, она согласилась, ничего не подозревая. Во дворе обвиняемый пытался её поцеловать, она отталкивала его и просила не делать этого, плакала. Но обвиняемый, продолжая свои действия, сказал: «Давай по-хорошему».

Потерпевшая восприняла их как угрозу и опасалась ещё большего насилия. Сопротивляться она не могла, поскольку мужчина значительно превосходит её физически и она опасалась, что более активные действия с её стороны спровоцируют его на агрессию, что ухудшит положение. По словам потерпевшей, на помощь не звала, поскольку время было позднее, а место безлюдное, на чью-то помощь она попросту не рассчитывала. В тот же вечер она позвонила в милицию и сообщила о случившемся.

Проанализировав все добытые по делу доказательства в их совокупности, суд пришёл к выводу, что виновность обвиняемого полностью доказана.

— Действия обвиняемого были квалифицированы по части первой статьи 166 Уголовного кодекса Республики Беларусь как совершение полового сношения вопреки воле потерпевшей с применением насилия и с угрозой его применения к женщине (изнасилование), — рассказала Екатерина Кашицкая, старший помощник прокурора Речицкого района. — Данное преступление относится к категории тяжких. Суд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы. В соответствии с ч.1 ст. 73 УК Республики Беларусь к вновь назначенному наказанию суд частично присоединил наказание, ранее не отбытое по приговору суда, и окончательно назначил три с половиной года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор уже вступил в законную силу.