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В Речице неизвестный избил битой мужчину, разыскиваются свидетели

  • 10 октября 2017, 18:43
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20 сентября, примерно в 15.50, неизвестный избил битой речичанина.

Инцидент произошел прямо на проезжей части напротив дома № 151 по улице Советской в Речице. Хулиган нанес не менее трех ударов битой лежащему на асфальте мужчине, сообщает «Дняпровец».

Возбуждено уголовное дело.

Если вы стали свидетелем происшествия, просьба сообщить информацию по телефону 4-19-79.


gomel.today

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