В Речице неизвестный избил битой мужчину, разыскиваются свидетели

20 сентября, примерно в 15.50, неизвестный избил битой речичанина.

Инцидент произошел прямо на проезжей части напротив дома № 151 по улице Советской в Речице. Хулиган нанес не менее трех ударов битой лежащему на асфальте мужчине, сообщает «Дняпровец».

Возбуждено уголовное дело.

Если вы стали свидетелем происшествия, просьба сообщить информацию по телефону 4-19-79.