Директор и главбух речицкого предприятия утаили более Br152 тыс. налогов

Директор и главный бухгалтер речицкого предприятия мелиоративных систем за 10 месяцев утаили от бюджета свыше Br152 тыс. налогов, сообщили БелТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Светлогорский межрайотдел управления Департамента финансовых расследований КГК по Гомельской области выявил факт уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

Установлено, что директор КДУП «Речицкое ПМС» совместно с главным бухгалтером предприятия ради получения премиальных выплат умышленно занижали налоговую базу путем фиктивного увеличения затрат, а также вносили в налоговые расчеты заведомо ложные сведения. В результате с апреля 2014 по январь 2015 года должностные лица, наделенные организационно-распорядительными функциями и ответственные за правильное исчисление и перечисление налогов в бюджет, уклонились от уплаты налогов на общую сумму Br152,3 тыс.

По данному факту областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК РБ. Ущерб, причиненный государству в виде неуплаченных налогов, возмещен.

После расследования уголовное дело в отношении директора КДУП «Речицкое ПМС» и его главного бухгалтера поступило в суд. Приговором суда директор осужден на 2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на тот же срок. Кроме того, в течение двух лет он лишен права занимать должности и осуществлять деятельность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Главный бухгалтер приговорена к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 1 год, а также к лишению права занимать должности и осуществлять деятельность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 1 год.