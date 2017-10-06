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Более 2 кг марихуаны изъяли у жителя Речицы

  • 06 октября 2017, 12:24
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Более 2 кг марихуаны изъяли сотрудники правоохранительных органов у жителя Речицы, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сотрудники милиции во время оперативно-разыскных мероприятий 5 октября задержали 32-летнего мужчину, который хранил 2,2 кг высушенной марихуаны в гараже своей матери. В отношении жителя райцентра возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).


БелТА

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