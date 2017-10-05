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Фотофакт: в Речицком районе Renault пытался объехать велосипедиста и столкнулся с КрАЗом

  • 05 октября 2017, 11:28
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Вчера вечером около деревни Ровенская Слобода произошло лобовое столкновения Renault Scenic с КрАЗом нефтянников. О ДТП сообщили в сообществе «Речица Авопомощь».

Авария произошла между первым и вторым поворотом на деревню Ровенская Слобода. По словам очевидцев, «водитель легковушки поздно заметил велосипедиста, пытался объехать и столкнулся с КрАЗом».


По предварительным данным, в аварии пострадал водитель Renault.

Подробности происшествия выясняются.


gomel.today

Места: Речица (1094)

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