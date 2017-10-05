На 17 лет осужден житель Речицкого района, который избил и поджег односельчанина-пенсионера

Как сообщалось ранее, преступление произошло вечером 13 ноября 2016 года в деревне Васильково.

В убийстве с особой жестокостью обвинялся 41-летний местный житель. Уголовное дело рассмотрел областной суд в ходе выездного заседания.

Согласно материалам дела, вечером накануне происшествия обвиняемый вместе с 68-летним односельчанином распивали спиртное. В какой-то момент между нетрезвыми мужчинами вспыхнула ссора. Как установлено, хозяин дома ударил пенсионера не менее восьми раз тупым предметом по разным частям тела и голове.

После во дворе собственного дома облил односельчанина бензином, зажег спичку и бросил на одежду. С тяжелыми ожогами пострадавшего госпитализировали. Полученные травмы оказались смертельными, спустя пять дней пожилой пациент скончался в больнице.

— Рассмотрев материалы дела, суд признал 41-летнего сельчанина виновным в убийстве с особой жестокостью, — сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова. — Жителя Речицкого района приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Во время отбывания наказания мужчину будут принудительно лечить от алкоголизма.

Обвиняемый и его защитник подали апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь оставила приговор Гомельского областного суда без изменения, он вступил в законную силу.