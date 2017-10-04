За уклонение от налогов директору и главному бухгалтеру предприятия Речицкого района грозит до трех лет лишения свободы

Речицким РОСК возбуждено уголовное дело в отношении бывших директора и главного бухгалтера одного из предприятий Речицкого района, которые в 2015 году путем занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в части завышения налоговых вычетов уклонились от уплаты налогов в бюджет на сумму более 32-х тысяч рублей.

Речицкий РОСК напоминает, что уклонение должностными лицами, ответственными за правильное исчисление и перечисление налогов в бюджет, от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от представления налоговой декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений, повлекшим причинение ущерба в крупном размере, влечет уголовную ответственность и наказание до трех лет лишения свободы.