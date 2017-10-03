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Пожилые грибники из Речицы провели сутки в лесу и остались живы

  • 03 октября 2017, 10:47
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Супруги ушли в лес 1 октября, вечером они позвонили внуку и сообщили, что заблудились. После этого пенсионеры перестали выходить на связь.

Внук оперативно обратился в речицкую милицию. Сотрудники РОВД и РОЧС незамедлительно начали спасательную операцию, однако 1 октября отыскать пропавшую пару не удалось.

Заблудившиеся грибники были найдены уже на следующий день. Как рассказали dneprovec.by в МЧС, спасатели сначала обнаружили обессилевшего старика, а затем и пожилую женщину. Пенсионеры от еды и госпитализации отказались, попросили лишь воды.


Фото — Речицкий РОЧС, gomel.today

Места: Речица (1091)

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