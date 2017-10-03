Пожилые грибники из Речицы провели сутки в лесу и остались живы

Супруги ушли в лес 1 октября, вечером они позвонили внуку и сообщили, что заблудились. После этого пенсионеры перестали выходить на связь.

Внук оперативно обратился в речицкую милицию. Сотрудники РОВД и РОЧС незамедлительно начали спасательную операцию, однако 1 октября отыскать пропавшую пару не удалось.

Заблудившиеся грибники были найдены уже на следующий день. Как рассказали dneprovec.by в МЧС, спасатели сначала обнаружили обессилевшего старика, а затем и пожилую женщину. Пенсионеры от еды и госпитализации отказались, попросили лишь воды.