Пьяный речичанин едва не задушил жену подушкой

35-летний речичанин пытался задушить свою 36-летнюю жену подушкой: будучи нетрезвым, в ходе ссоры он толкнул женщину в кресло и прижал к её лицу подушку, перекрыв доступ кислорода и угрожая убить.

Известно, что супруги безработные, муж был ранее судим за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества», которая наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до шести месяцев.