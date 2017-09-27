Конфликт водителей в Речице: один избил другого битой

В Речице возбуждено дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство) в отношении 30-летнего местного жителя, который избил битой незнакомого водителя.

20 сентября житель Речицы сообщил в милицию, что неизвестный, находясь на проезжей части по ул. Советская райцентра, беспричинно, из хулиганских побуждений в присутствии посторонних граждан нанес ему несколько ударов битой. Первым на место происшествия прибыл наряд сотрудников ДПС ОГАИ Речицкого РОВД и задержал нарушителя, рассказала БелаПАН инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Дарья Смоляк.

«Два водителя — один на "Опеле", второй на "Мерседесе" — двигались по городу в сторону центра и каким-то образом не поделили дорогу. "Мерседес" ехал впереди, и когда он притормозил перед "лежачим полицейским", его обогнал "Опель", остановился перед ним и перегородил дорогу. Из "Опеля" вышел водитель, достал из багажника биту и ударил ей по ногам вышедшего из машины водителя "Мерседеса". Когда тот упал, он ударил его также по рукам. Прибывшие сотрудники ГАИ задержали нарушителя», — рассказала Дарья Смоляк.

Хулиганом оказался ранее не судимый житель Речицы, работающий водителем в одной из местных организаций.