В Речицком райое ГАИ поймала председателя колхоза за рулем без прав

Машину ВАЗ-2123 в агрогородке Вышемир Речицкого района остановили для проверки документов. Управлял им руководитель сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе-Агро». Как выяснилось, вел он без прав, автомобиль не прошел техосмотр, а путевой лист не был заполнен с 24 августа.
— Данное сельхозпредприятие уже не раз попадало в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, — рассказала начальник отделения агитации и пропаганды Гомельского областного управления ГАИ Ольга Резвякова. — До этого руководители организации 9 раз привлекались к административной ответственности за нарушения законодательства в области обеспечения дорожного движения: не выполняли предписаний ГАИ, допускали к участию в дорожном движении лиц, не имеющих права управления, а также транспортные средства, не прошедшие гостехосмотр.
Кстати, в Гомельской области с начала июля ГАИ за различные правонарушения привлекла к ответственности 196 водителей и механизаторов, управлявших транспортными средствами предприятий агропромышленного комплекса. 107 — за непройденный техосмотр, 11 — за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 34 — за вождение без прав.
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