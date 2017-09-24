Пьяный речичанин чуть не задушил престарелую мать

56-летний речичанин, будучи в состоянии легкого опьянения, поссорился с 83-летней матерью, в результате чего толкнул её, схватил за одежду в области шеи и стал сдавливать, затрудняя дыхание и угрожая.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 186 «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления», которая наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом на срок до шести месяцев.