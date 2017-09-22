Белорусский язык — не дикая смесь. Жителя Речицы осудили за оскорбление языка

Юрист Игорь Случак получил письмо из Речицкого райисполкома, где говорится, что обидчик белорусского языка должен выплатить штраф.

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«Постановление вынесено райисполкомом, поэтому можно предполагать, что Ярослав Драгун признал свою неправоту. Ведь если человек признает вину, то по этой статье райисполком самостоятельно рассматривает дело и выносит решение с минимальным наказанием — четыре базовые величины, — говорит Игорь.

— Безусловно, я удовлетворен решением Речицкого райисполкома. И не удивлен, поскольку проходил там практику в течение месяца и знаю, что специалисты компетентные. Другого я от них и не ожидал. Ну и для моей магистерской диссертации „Реализация государственной языковой политики“ это решение также пригодится, поскольку там идет речь и о наказание за нарушение законодательства о языках».





Игорь взялся за статью 9.22 еще когда писал диплом. Тогда он обращал внимание на то, что эта статья не применяется вообще. На сегодня уже имеется ряд примеров привлечения к ответственности, поэтому сейчас Игорь анализирует слабые моменты статьи и размышляет над тем, как ее можно усовершенствовать.

По инициативе Случака уже четвертый раз в Гомельской области привлекают к ответственности за оскорбление белорусского языка.

«Надеюсь, этих случаев будет меньше, хотя их уже стало меньше, — говорит Игорь. — Люди понимают, что оскорбление белорусского языка — это не то, что может пройти безнаказанно. Не разговариваешь по-белорусски — не разговаривай, никто же не заставляет. Разговаривай на своем языке, зачем оскорблять другой? Когда просят давать информацию на двух языках [на товарной упаковке] — это не значит, что один из них хотят отбросить. Просто хотят добавить свой, чтобы все были довольны. Хочется надеяться, что больше такого не будет и все с уважением будут относится и к русскому языку, и к белорусскому, и к любому другому».