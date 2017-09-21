В Речице из-за сильного дождя на набережной смыло палатки и затопило рынок
- 21 сентября 2017, 11:58
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фото - Леонида Ганисевского, Дняпровец
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