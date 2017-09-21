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В Речице из-за сильного дождя на набережной смыло палатки и затопило рынок

  • 21 сентября 2017, 11:58
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Утром 21 сентября речичане проснулись не от будильника, а от грозы. Небо затянули черные тучи. Дождь длился всего час, но этого хватило, чтобы превратить улицы в реки. К тому же, кроме дождя, был еще и град, который изрядно напугал автовладельцев, чьи машины не стояли в гараже.

На нижней набережной, возле кафе «Нептун», смыло палатку, и если бы не ограждение, то все имущество оказалось бы в Днепре.

Как стало известно dneprovec.by, также от дождя пострадал Славянский рынок. Там сегодня лучше не ходить, а плавать. Сотрудники МЧС откачивают воду.














фото - Леонида Ганисевского, Дняпровец

Места: Речица (1085)

Метки: Погода (1677), Область (4529)

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