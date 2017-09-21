Схватил за горло и отобрал кошелек. В Речице 24-летний мужчина ограбил девушку на 7 рублей

Вечером 10 сентября возле магазина «Третий» неизвестный мужчина схватил за горло 23-летнюю девушку и отобрал кошелек, в котором было семь рублей.

В преступлении подозревается гражданин 1993 года рождения, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 206 «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до шести лет.