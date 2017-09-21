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Схватил за горло и отобрал кошелек. В Речице 24-летний мужчина ограбил девушку на 7 рублей

  • 21 сентября 2017, 10:53
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Вечером 10 сентября возле магазина «Третий» неизвестный мужчина схватил за горло 23-летнюю девушку и отобрал кошелек, в котором было семь рублей.

В преступлении подозревается гражданин 1993 года рождения, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 206 «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до шести лет.


Марина Атаманчук, Дняпровец

Места: Речица (1085)

Метки: Криминал (8514), Область (4529)

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