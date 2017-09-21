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В Речице директор и главбух государственного предприятия осуждены за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере

  • 21 сентября 2017, 09:27
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Бывшие должностные лица Речицкого предприятия мелиоративных систем — директор и главный бухгалтер — осуждены за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Дело рассмотрено в суде.

Отправной точкой для расследования манипуляций с отчетностью на этом предприятии стала проверка, которую провел Светлогорский межрайонный отдел УДФР Комитета госконтроля по Гомельской области. В подразделении финансовой милиции рассказали о сути выявленных нарушений:

— На тот момент директор ПМС совместно с главным бухгалтером ради получения премиальных выплат и одобрения руководства за достигнутые результаты работы умышленно занижали налоговую базу, фиктивно увеличивая затраты, а также вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате сумма уклонения от уплаты налогов менее чем за год превысила 152 тысячи рублей.

Финалом истории стал обвинительный приговор суда, ныне вступивший в законную силу. По нему бывшим управленцам назначено по три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора. Оба на определенный срок лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.


Виолетта Дралюк, СБ - Беларусь сегодня

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