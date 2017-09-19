В Речицком районе зарегистрированы превышения содержания радиоцезия в лесных грибах более чем в три раза

Лабораториями рынка и Речицкого зонального ЦГЭ в течение августа месяца на содержание цезия-137 исследовано 249 проб грибов, превышения допустимого уровня (370 Бк/кг) зарегистрированы в семи пробах.

Загрязненные радиоцезием образцы лесных грибов собраны в окрестных лесах следующих населенных пунктов:

аг. Бабичи, лисички с активностью 860 Бк/кг;

д. Новый Барсук, лисички с активностью 955 Бк/кг;

д. Духановка, лисички с активностью 1182 Бк/кг;

д. Копань, лисички с активностью 507 Бк/кг;

д. Борхов Борщевского сельисполкома, лисички с активностью 909 Бк/кг;

д. Подолесье, лисички с активностью 639 Бк/кг;

д. Малодуша, белые грибы с активностью 1304 Бк/кг.

Наименее загрязненные пробы грибов зарегистрированы из окрестных лесов следующих населенных пунктов:

д. Горновка, лисички — 40 Бк/кг, белые грибы — 35 Бк/кг;

г. п. Заречье, белые грибы — 90 Бк/кг, сыроежки — 70 Бк/кг;

д. Дуброво, лисички — 60 Бк/кг;

д. Подолесье, лисички — 30 Бк/кг;

д. Береговая Слобода, лисички — 100 Бк/кг;

д. Унорица, лисички — 28 Бк/кг.

Из исследованных 10 проб сухих грибов (при нормативе 2 500 Бк/кг), один образец сухих белых грибов из д. Малодуши оказался с активностью 5 705 Бк/кг, до сушки грибы этой же партии в свежем виде имели активность 1 304 Бк/кг (при нормативе 370 Бк/кг).

Приведенные к вашему сведению результаты лабораторных исследований нельзя воспринимать однозначно, потому что очень часто собранные грибы в окрестностях одного и того же населенного пункта, показывают совершенно разные результаты, как это имело место по д. Подолесье, где собраны лисички с активностью 30 Бк/кг, т. е. практически можно сказать «чистые», и «грязные» с активностью 636 Бк/кг.

Вот поэтому в отношении «даров леса», чтобы получить гарантии безопасности для сохранения здоровья, остается в силе основная рекомендация — постоянный лабораторный контроль собранных грибов, независимо от места их сбора.

Тот, кто не имеет возможности собирать грибы, а желает их купить, пусть приобретает их на рынке, требуя предъявить талон с результатом исследования.

Чтобы не нанести вред своему здоровью, не рискуйте приобретать грибы без радиационного контроля вне рынка и особенно вдоль автодорог.