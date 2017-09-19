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В Речицком районе зарегистрированы превышения содержания радиоцезия в лесных грибах более чем в три раза

  • 19 сентября 2017, 19:04
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Лабораториями рынка и Речицкого зонального ЦГЭ в течение августа месяца на содержание цезия-137 исследовано 249 проб грибов, превышения допустимого уровня (370 Бк/кг) зарегистрированы в семи пробах.

Загрязненные радиоцезием образцы лесных грибов собраны в окрестных лесах следующих населенных пунктов:

  • аг. Бабичи, лисички с активностью 860 Бк/кг; 
  • д. Новый Барсук, лисички с активностью 955 Бк/кг; 
  • д. Духановка, лисички с активностью 1182 Бк/кг; 
  • д. Копань, лисички с активностью 507 Бк/кг; 
  • д. Борхов Борщевского сельисполкома, лисички с активностью 909 Бк/кг; 
  • д. Подолесье, лисички с активностью 639 Бк/кг; 
  • д. Малодуша, белые грибы с активностью 1304 Бк/кг.

Наименее загрязненные пробы грибов зарегистрированы из окрестных лесов следующих населенных пунктов:

  • д. Горновка, лисички — 40 Бк/кг, белые грибы — 35 Бк/кг; 
  • г. п. Заречье, белые грибы — 90 Бк/кг, сыроежки — 70 Бк/кг; 
  • д. Дуброво, лисички — 60 Бк/кг; 
  • д. Подолесье, лисички — 30 Бк/кг; 
  • д. Береговая Слобода, лисички — 100 Бк/кг; 
  • д. Унорица, лисички — 28 Бк/кг. 

Из исследованных 10 проб сухих грибов (при нормативе 2 500 Бк/кг), один образец сухих белых грибов из д. Малодуши оказался с активностью 5 705 Бк/кг, до сушки грибы этой же партии в свежем виде имели активность 1 304 Бк/кг (при нормативе 370 Бк/кг).

Приведенные к вашему сведению результаты лабораторных исследований нельзя воспринимать однозначно, потому что очень часто собранные грибы в окрестностях одного и того же населенного пункта, показывают совершенно разные результаты, как это имело место по д. Подолесье, где собраны лисички с активностью 30 Бк/кг, т. е. практически можно сказать «чистые», и «грязные» с активностью 636 Бк/кг.

Вот поэтому в отношении «даров леса», чтобы получить гарантии безопасности для сохранения здоровья, остается в силе основная рекомендация — постоянный лабораторный контроль собранных грибов, независимо от места их сбора. 

Тот, кто не имеет возможности собирать грибы, а желает их купить, пусть приобретает их на рынке, требуя предъявить талон с результатом исследования.

Чтобы не нанести вред своему здоровью, не рискуйте приобретать грибы без радиационного контроля вне рынка и особенно вдоль автодорог.


Татьяна Костюкевич, Дняпровец

Места: Речица (1081)

Метки: Общество (27463), Область (4521)

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