Керамин 06/09 - 12/09:
Удобная автошкола 04/09 - 10/09:

Уехал на своем автомобиле и три дня не возвращался домой. В Речицком районе ищут любителя игровых автоматов

  • 08 сентября 2017, 11:29
  • 2033
  • 0



5-го сентября 31-летний Валерий Михайловский покинул свой дом в деревне Бронное и дома больше не появлялся.

Мужчина исчез вместе со своим автомобилем — серебристой BMW пятой серии. Близкие Валерия предполагают, что он может находиться в одном из игорных заведений Гомеля.

Приметы: рост 170-175 см, телосложение среднее, короткая стрижка.

Если вам что-либо известно о местонахождении данного человека, сообщите об этом по телефонам: 102; 8 0232 70 41 28; +375 29 5348975; +375 29 2394310; +375 29 2321111.


gomel.today
KSK 04/09 - 13/09:

Места: Речица (1076)

Метки: Происшествия (10790)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


6 элесент 07/09 - 13/09:

Самое читаемое