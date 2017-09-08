Уехал на своем автомобиле и три дня не возвращался домой. В Речицком районе ищут любителя игровых автоматов

5-го сентября 31-летний Валерий Михайловский покинул свой дом в деревне Бронное и дома больше не появлялся.

Мужчина исчез вместе со своим автомобилем — серебристой BMW пятой серии. Близкие Валерия предполагают, что он может находиться в одном из игорных заведений Гомеля.

Приметы: рост 170-175 см, телосложение среднее, короткая стрижка.

Если вам что-либо известно о местонахождении данного человека, сообщите об этом по телефонам: 102; 8 0232 70 41 28; +375 29 5348975; +375 29 2394310; +375 29 2321111.