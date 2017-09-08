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Пожилой житель Речицкого района, будучи подшофе, угрожал сожительнице топором

  • 08 сентября 2017, 10:22
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69-летний житель Озерщины, будучи нетрезвым, в ходе ссоры с 70-летней сожительницей угрожал ей топором.

Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 186 «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества», максимальное наказание согласно которой — арест на срок до шести месяцев.


Марина Атаманчук, Дняпровец
KSK 04/09 - 13/09:

Места: Гомель (20197), Речица (1076)

Метки: Криминал (8466)

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