В Речице пьяного мужчину ударила ножом сожительница
- 06 июля 2017, 10:14
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Места: Гомель (19631), Речица (1026)
Метки: Происшествия (10512)
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