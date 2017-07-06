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В Речице пьяного мужчину ударила ножом сожительница

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  • 06 июля 2017, 10:14
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В приёмное отделение Речицкой ЦРБ был доставлен речичанин 1978 года рождения с колото-резаной раной поясницы и острой алкогольной интоксикацией.

Предварительно установлено, что травму получил около 12 ночи 26 июня от сожительницы 1980 года рождения. От госпитализации пострадавший отказался, проводится проверка.

Дняпровец

Места: Гомель (19631), Речица (1026)

Метки: Происшествия (10512)

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