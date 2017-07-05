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В Речицком районе горели торфяники

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  • 05 июля 2017, 18:27
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Торфяники на площади почти 0,5 га загорелись 28 июня в районе Короватичей, рассказал первый заместитель начальника РОЧС Андрей Курятников.

Для тушения возгорания, расположенного на землях «21 съезд КПСС», привлекались техника и специалисты как спасателей, так и хозяйства. Неподалёку от места ЧС расположен водоём, имеющий популярность среди рыбаков. Возможно, людская неосторожность и стала причиной беды.


Дняпровец

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Метки: Происшествия (10503)

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