Рецидивистка. В Речице четверо мужчин обвиняют женщину в умышленном заражении ВИЧ, ранее она была судима за аналогичное преступление

Возбуждено уголовное дело в отношении безработной речичанки 1989 года, которая зная, что является носителем ВИЧ-инфекции неоднократно вступала в половые связи без презерватива.
Как рассказал заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир,
предварительно установлено, что с 11 по 14 июня она вступала в связь
в Озерщине с местным жителем 1982 года рождения. А с 14 по 15 июня
с другим жителем Озерщины также 1982 года рождения, ставя тем самым
их в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 157 «Заведомое поставление
другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекцией)», которая наказывается штрафом или лишением свободы
на срок до трех лет.
В суде, как отметил заместитель начальника РОСК, на рассмотрении
находится дело по той же статье в отношении данной гражданки, в деле
также двое пострадавших. То есть, как минимум четверых человек
за последнее время она поставила под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией.
Более того, в 2015 году речичанка была судима за аналогичное
преступление. Сейчас она находится в СИЗО. Проводится дальнейшая
проверка.
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