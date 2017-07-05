Рецидивистка. В Речице четверо мужчин обвиняют женщину в умышленном заражении ВИЧ, ранее она была судима за аналогичное преступление

Возбуждено уголовное дело в отношении безработной речичанки 1989 года, которая зная, что является носителем ВИЧ-инфекции неоднократно вступала в половые связи без презерватива.

Как рассказал заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир, предварительно установлено, что с 11 по 14 июня она вступала в связь в Озерщине с местным жителем 1982 года рождения. А с 14 по 15 июня с другим жителем Озерщины также 1982 года рождения, ставя тем самым их в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 157 «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией)», которая наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

В суде, как отметил заместитель начальника РОСК, на рассмотрении находится дело по той же статье в отношении данной гражданки, в деле также двое пострадавших. То есть, как минимум четверых человек за последнее время она поставила под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией.

Более того, в 2015 году речичанка была судима за аналогичное преступление. Сейчас она находится в СИЗО. Проводится дальнейшая проверка.