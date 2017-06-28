В Речице задержали четвертого подозреваемого по делу о привязанном к дереву

17 июня четверо мужчин избили, вывезли за город и привязали к дереву речичанина 1994 года рождения, который был в гостях у своей приятельницы. Троих подозреваемых задержали вечером того же дня, четвертый же успел скрыться.

Как сообщил «Дняпроўцу» заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир, 23 июня был задержан четвертый — самый старший из фигурантов по делу. Он же, судя по версии следствия, и был подстрекателем. В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на одну из знакомых речичанина 1970 года рождения, у неё дома его и задержали. На данный момент все подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, что всем четверым, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.