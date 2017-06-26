Осужден виновник смертельной аварии, который вез семь коллег, в том числе двух в багажнике

Как ранее сообщалось, дорожная трагедия произошла в Речицком районе днем 14 августа прошлого года. Водитель «Ауди А6» после обгона, при перестроении в свою полосу не справился с управлением. В результате легковушка вылетела в кювет и опрокинулась. Скорую и милицию вызвал один из очевидцев ДТП — проезжавший мимо автомобилист.

Как выяснилось, в качестве пассажиров в «Ауди» ехали семь человек, из них два — в багажнике. В результате аварии погиб 46-летний мужчина, который находился на заднем сидении. Остальные получили травмы различной степени тяжести. Поскольку сам водитель серьезно не пострадал, от госпитализации отказался. Мужчина вышел на дорогу, поймал попутку и уехал в Гомель. Сотрудники милиции задержали нарушителя, который покинул место происшествия, уже дома.

В отношении 35-летнего гомельчанина возбудили уголовное дело за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— На этапе следствия выяснилось, что водитель иномарки превысил скорость — развил не менее 116 км/ч при допустимых 90 км/ч, — рассказал начальник отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления УСК по Гомельской области Виктор Кавтунов. — Все восемь мужчин, ехавших в автомобиле — сотрудники строительного управления № 45 «Гомельпромстроя». Кроме того установлено, что все пассажиры находились в рабочее время в нетрезвом состоянии. Об этом факте дополнительно сообщено в администрацию предприятия для принятия мер.

К слову, «Ауди А6» принадлежал не водителю, а одному из пассажиров. В тот день сотрудники отмечали профессиональный праздник — День строителя и попросили коллегу сесть за руль, поскольку он был трезвым. Но и виновник аварии после того, как уехал с места происшествия, также выпил спиртное, что категорически запрещено Правилами дорожного движения.

Кроме уголовной ответственности мужчина привлечен к административной. Следствие направило в ГАИ информацию о совершенных им правонарушениях: оставлении места аварии, нарушении правил перевозки пассажиров, употреблении спиртного до процедуры медосвидетельствования.

Суд Речицкого района рассмотрел материалы уголовного дела и вынес обвинительный приговор.

— 36-летнему гомельчанину назначено наказание в виде ограничения свободы на три года с направлением в исправительное учреждение открытого типа, — сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова. Также обвиняемого лишили водительских прав сроком на пять лет.

Кроме того, суд постановил взыскать с владельца «Aуди A6» в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 8 тысяч рублей.

Приговор суда был обжалован обвиняемым и опротестован прокурором Речицкого района. Как пояснил гомельчанин, он полностью признал себя виновным, раскаялся и считает назначенное наказание слишком суровым. В свою очередь гособвинитель указал, что приговор достаточно мягкий.

Попросил учесть, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за езду в нетрезвом виде, а в случившейся аварии не принял меры для оказания помощи пострадавшим и вызова скорой.

Апелляцию рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам областного суда, в результате изменила приговор на более строгий. Обвиняемому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии в условиях поселения, в остальной части без изменений. Приговор вступил в законную силу, отметили в пресс-службе областного суда.