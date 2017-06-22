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«Взрослых нет, нету, один прохожу по комнатам». МЧС опубликовало записи переговоров сотрудников, спасших ребенка от падения с 9 этажа в Речице — подробности ЧП

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  • 22 июня 2017, 18:41
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МЧС Беларуси обнародовало записи переговоров сотрудников милиции и спасателей, предотвративших в Речице возможное падение из окна многоэтажного дома двухлетнего ребенка, оставленного без присмотра.

В Речице спасли малолетнего ребенка, который вышел на подоконник девятого этажа жилого дома. Случилось это еще 20 июня. Сотрудники милиции, проходившие мимо, заметили это и предприняли экстренные меры — сообщили спасателям и направились к дверям искомой квартиры. Один из сотрудников РОВД завлек малыша обратно в квартиру, разговаривая с ним через закрытую входную дверь.

Спасатели прибыли на место через пять минут. При помощи автолестницы они попали в квартиру через открытое окно. Выяснилось, что мать ребенка, продавщица в одном из местных магазинов, попросила присмотреть за ним свою сестру, пока она будет на работе. Но женщина в какой-то момент отлучилась по личным делам. Этого оказалось достаточно, чтобы малыш забрался на подоконник открытого окна. Спасатели оставались в квартире, пока сотрудники милиции искали мать ребенка.

Напомним, за последние несколько месяцев произошли несколько трагических случаев, связанных с падением детей из окон жилых домов. Наиболее небезопасный возраст — до 5-6 лет. Спасатели рассматривают каждый случай оставления маленького ребенка без присмотра как чрезвычайное происшествие. Не оставляйте маленьких детей одних.


Sputnik.by

Места: Речица (1020)

Метки: Происшествия (10456)

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