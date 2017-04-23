В речицком ресторане мужчина украл 4,5-литровую бутылку элитного виски стоимостью почти 600 рублей

Примерно в половине первого ночи 22 апреля речичанин культурно отдыхал в ресторане «Полесье». Но, видимо, местная компания ему со временем наскучила, и он решил продолжить веселье в другом месте, по пути безвозмездно «прихватив» из бара большую бутылку элитного виски.

Интересно, что о вероятной краже бармену сообщили вновь прибывшие посетители, которые обратили внимание на мужчину средних лет, выходившего из ресторана с большой бутылкой в руках. На место происшествия была вызвана милиция.

В результате оперативно-розыскных действий личность злоумышленника была установлена, а по месту проживания проведен обыск. Впрочем, после ночных похождений дома он ещё не объявлялся.

Как сообщил Dneprovec.by заместитель начальника Речицкого РОСК Константин Сакир, 22 апреля по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь. Подозреваемому предлагается самому явиться с повинной.