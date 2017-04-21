Жительница Речицы брала деньги «в долг» под 120% годовых

Речицким районным отделом следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении речичанки, которая неоднократно завладевала деньгами доверчивых людей. Женщине инкриминируют мошенничество. Примечателен тот факт, что за аналогичное преступление ранее она уже была осуждена.

Всего установлено 8 эпизодов преступной деятельности. Только у одной супружеской пары, обещая возвратить деньги с процентами, женщина одолжила почти 4 тысячи долларов, сообщается в видеосюжете компании «Телевид».





— Следствием установлено, что в период за 2015-2016 года гражданка путем обмана завладевала денежными средствами у разных граждан. География её подвигов была достаточна обширна. Это и город Светлогорск, и Житковичи, и, в том числе, Речица. В городе Светлогорске она обманом завладела сначала двумя с половиной тысячами долларов у одной из семей, потом ещё двумя тысячами долларов у этой же семьи, — сообщил старший следователь Речицкого РОСК Дмитрий Шейко.

— В городе Житковичи она дважды обманула одного из работников лесохозяйственного предприятия, а также обманула такую же мать двоих малолетних детей, как и она сама. Каким образом она совершала преступления? Любой мошенник, прежде всего, действует на доверии, т. е. он каким-либо образом входит в доверие к потерпевшему и, обещая ему что-либо, под предлогом выполнения каких-либо обещаний, завладевает его деньгами. В данном случае гражданка обещала какие-то нереальные проценты. Доходило до десяти процентов в месяц, т. е. за год получалось сто двадцать процентов.

Классифицируя деяния предприимчивой дамы, как мошенничество, степень её виновности определит суд, который состоится в ближайшее время.